Мать избивала дочь за некрасивый почерк в Татарстане
Жительница Татарстана подозревается в избиении своей дочери, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Согласно приведенным данным, поводами для избиения несовершеннолетней стали некрасивый почерк и неправильно завязанная шапка.
Сотрудники правоохранительных органов опросили бабушку девочки 2013 года рождения, которая рассказала о систематических истязаниях ребенка в период с 2019 по 2020 год.
На данный момент девочка находится в соцприюте. Решается вопрос о лишении ее матери родительских прав.
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