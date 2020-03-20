Мать избивала дочь за некрасивый почерк в Татарстане

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Жительница Татарстана подозревается в избиении своей дочери, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Согласно приведенным данным, поводами для избиения несовершеннолетней стали некрасивый почерк и неправильно завязанная шапка.

Сотрудники правоохранительных органов опросили бабушку девочки 2013 года рождения, которая рассказала о систематических истязаниях ребенка в период с 2019 по 2020 год.

На данный момент девочка находится в соцприюте. Решается вопрос о лишении ее матери родительских прав.

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