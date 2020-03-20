Синоптик предсказал последний снег в Москве в начале следующей недели

В начале следующей недели в Москве пройдет последний снег в этом сезоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в понедельник и вторник, 23 и 24 марта, в столице атмосфера будет неустойчивой, в связи с чем возможно выпадение небольшого локального снега.

Синоптик также отметил, что в эти дни температура воздуха в Москве к утру упадет до -1...-6°C, а в середине дня ожидается от -1 до +4°C.

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