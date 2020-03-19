Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

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Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 80 регионах.

19 марта режим повышенной готовности на своих территориях ввели регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Режим повышенной готовности предполагает перенос или отмену всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий, которые нельзя отменить, от 50 до 1000 человек. Жителям таких регионов рекомендовано не выезжать за границу. Школы и вузы переведены на работу в дистанционном режиме.

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