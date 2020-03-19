Россиянку осудят за фейки о коронавирусе
Жительницу Амурской области привлекут к ответственности за то, что она распространяла ложные сведения о коронавирусе. Об этом рассказали в МВД по региону.
Сотрудники правоохранительных органов провели мониторинг социальных сетей и нашли случаи распространения не соответствующих действительности сведений о COVID-19. Установлено, что к публикации фейков о коронавирусе причастна местная жительница региона. На нее уже составили административный материал, который будет передан в суд.
Известно, что за содеянное россиянке грозит наказание в виде административного штрафа от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что ведомство установило недостоверную информацию о массовом распространении коронавируса на территории страны.
По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19. При этом смогли излечиться только пятеро.
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