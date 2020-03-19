Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы задержали и отменили свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По сведениям на 00.12 мск, во Внуково задержан один рейс и отменено — 17.
В свою очередь, в Домодедово задержано пять рейсов и отменено — семь.
В Шереметьево задержан один рейс.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины отмены рейсов и задержек в настоящее время неизвестны.
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