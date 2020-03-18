В правительстве заявили, что гречки хватит на всех

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что дефицита товаров нет и гречки хватит на всех, пишет ТАСС.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что Алтайский край может обеспечить страну гречневой крупой. Сейчас ее запасы составляют больше 350 тысяч тонн.

Вице-премьер подчеркнула, что поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на которые есть ажиотажный спрос.

Ранее появилась информация, что россияне массово скупают продукты из-за пандемии коронавируса. Особенно спрос повысился на гречку и туалетную бумагу.

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