Въезд в Баку закроют до 29 марта из-за коронавируса

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Въезд в Баку будет закрыт с 19 по 29 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при кабмине Азербайджана.

Известно, что в стране зафиксировано 28 случаев заражения, среди них один россиянин. Шестеро человек уже выздоровели, один скончался.

«С 00.00 (23.00 мск) 19 марта до 29 марта приостанавливается въезд транспортных средств, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров в города Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключения действуют в отношении транспортных средств спецназначения, скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительных, спасательных транспортных средств, а также грузовых автомобилей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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