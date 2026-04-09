В Татарстане врачи спасли женщину с гигантской опухолью сердца

В Казани врачи выявили у 65-летней пенсионерки огромную опухоль сердца во время диспансеризации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Медицина Татарстана».

Все началось с плановой диспансеризации, на ЭКГ заметили тревожные нарушения ритма. Женщина жаловалась на перебои в работе сердца, давящую боль за грудиной, отеки ног и кратковременные обмороки. Во время процедуры Узи врач обнаружили доброкачественную опухоль — миксому. Она занимала почти всю полость левого предсердия и могла привести к инфаркту или инсульту.

Пациентку оперативно перевели в Межрегиональный клинико-диагностический центр, где она готовится к операции.

До этого в Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Операция длилась около трех часов. Хирурги отсекли часть кишки с опухолью, которая вросла в брюшную полость, но не задела соседние органы и не дала метастазов.

