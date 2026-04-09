Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Татарстане врачи спасли женщину с гигантской опухолью сердца

Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

В Казани врачи выявили у 65-летней пенсионерки огромную опухоль сердца во время диспансеризации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Медицина Татарстана».

Все началось с плановой диспансеризации, на ЭКГ заметили тревожные нарушения ритма. Женщина жаловалась на перебои в работе сердца, давящую боль за грудиной, отеки ног и кратковременные обмороки. Во время процедуры Узи врач обнаружили доброкачественную опухоль — миксому. Она занимала почти всю полость левого предсердия и могла привести к инфаркту или инсульту.

Пациентку оперативно перевели в Межрегиональный клинико-диагностический центр, где она готовится к операции.

До этого в Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Операция длилась около трех часов. Хирурги отсекли часть кишки с опухолью, которая вросла в брюшную полость, но не задела соседние органы и не дала метастазов.

Ранее молодую мать с огромной опухолью спасли российские врачи.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!