Пьяная жена заколола мужа ножом, расчленила и выбросила останки в реку на Ставрополье

В Невинномысске подростки нашли фрагменты человеческого тела в реке
В Невинномысске подростки обнаружили в камышах у набережной три пакета с частями человеческого тела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В воскресенье, 5 апреля, подростки, сделавшие страшную находку, немедленно вызвали полицию. После этого было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность погибшего установили благодаря судебной молекулярно-генетической экспертизы. Им оказался 58-летний житель села Новая деревня Кочубеевского округа.

Однако его супруга не заявила об исчезновении мужа. Дома у пары нашли орудия преступления, после чего 56-летнюю женщину задержали. По версии следствия, 8 марта супруги выпивали, поссорились, женщина ударила мужа ножом в спину и толкнула, после чего он ударился головой о стол и умер. Чтобы замести следы, обвиняемая расчленила тело, упаковала в пакеты и на маршрутке вывезла в Невинномысск, выбросив в реку Кубань.

Подозреваемая дала признательные показания, подтвердив их на месте. Ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

