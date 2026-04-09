ЕК: ЕС столкнется со «стагфляционным шоком», несмотря на перемирие США и Ирана

Страны Европейского союза столкнутся со стагфляционным шоком, несмотря на перемирие США и Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в комментарии газете Financial Times.

Он отметил, что прогноз роста экономики Евросоюза на фоне стагфляции — высокой инфляции, которая сопровождается низкими темами роста ВВП и безработицей, — пересмотрят в сторону понижения.

«Нас ожидает стагфляционный шок», — указал Домбровскис.

Он отметил, что перемирие между Тегераном и Вашингтоном облегчит энергетический кризис, однако экономические последствия этого военного конфликта в мире «по-прежнему остаются в области высокой неопределенности».

До этого Politico со ссылкой на источники в политическом объединении заявило, что растущие внешнеполитические неудачи Европы, от трудностей по финансированию Украины до разрозненной позиции по войне в Иране, говорят о системном параличе в ЕС.

Ранее в Евросоюзе не захотели становиться «игрушкой» в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина.