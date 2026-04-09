ЕК предупредила европейские страны о стагфляционном шоке

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

ЕК: ЕС столкнется со «стагфляционным шоком», несмотря на перемирие США и Ирана
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Страны Европейского союза столкнутся со стагфляционным шоком, несмотря на перемирие США и Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в комментарии газете Financial Times.

Он отметил, что прогноз роста экономики Евросоюза на фоне стагфляции — высокой инфляции, которая сопровождается низкими темами роста ВВП и безработицей, — пересмотрят в сторону понижения.

«Нас ожидает стагфляционный шок», — указал Домбровскис.

Он отметил, что перемирие между Тегераном и Вашингтоном облегчит энергетический кризис, однако экономические последствия этого военного конфликта в мире «по-прежнему остаются в области высокой неопределенности».

До этого Politico со ссылкой на источники в политическом объединении заявило, что растущие внешнеполитические неудачи Европы, от трудностей по финансированию Украины до разрозненной позиции по войне в Иране, говорят о системном параличе в ЕС.

Ранее в Евросоюзе не захотели становиться «игрушкой» в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

 
Теперь вы знаете
Искусство дедлайна. Как Трамп управляет временем, чтобы дожимать оппонентов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
