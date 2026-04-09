Президент Украины Владимир Зеленский делает «бесконечный поток» заявлений, которые имеют мало веса, редко превращаются в конкретные действия и напоминают «сценарий для дешевого сериала». Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь Зеленского, журналистка Юлия Мендель.

По ее словам, большое количество политиков и дипломатов были «озадачены» работой с Зеленским, так как он «давал торжественные обещания», а затем поступал «совершенно противоположным образом». Мендель отметила, что Зеленский только «играл роль», и «как только представление заканчивалось, об обязательствах забывали».

«Я знаю, что многие лидеры не решаются открыто критиковать Зеленского, опасаясь обвинений в «пророссийской» позиции. В то же время, в частном порядке они понимают, что публичные заявления Зеленского часто имеют мало веса на практике. Они, как правило, противоречивы, редко приводят к конкретным действиям и часто вводят в заблуждение, словно это сценарий для дешевого сериала», — написала Мендель.

Убедиться в безрезультативности заявлений Зеленского можно, если посмотреть на «поток» сообщений из офиса президента и проверить, «каких ощутимых результатов удалось достичь», подчеркнула она.

Также журналистка отметила, что поведение Зеленского вызывает «более глубокие психологические вопросы», и сказала, что сейчас украинский президент лишь «продолжает истощать ресурсы Украины, разбрасывать обвинения во все стороны», а также «систематически избегает ответственности за собственные решения и их последствия».

В марте Мендель назвала поведение Зеленского «возмутительным» и отметила, что оно «нанесло ущерб демократии, едва не уничтожило украинскую экономику, а также привело к масштабной коррупции и нарушениям прав человека». А в апреле она написала, что украинцам постоянно говорят о «безальтернативности» конфликта на Украины, и Зеленского этого «устраивает».

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Зеленский является махинатором, шантажистом и «политическим спекулянтом».

Ранее Мендель раскритиковала подход Запада к переговорам с Россией.