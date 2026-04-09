Бывшая жена Гуфа написала антиутопию: «Надеюсь, не накаркаю»

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что выпустит свою антиутопию
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай анонсировала в Telegram-канале свою книгу «Человек второго пола».

Айза призналась, что написала книгу несколько лет назад, но не выпускала ее из-за боязни осуждения. Сейчас она хочет доказать, что владеет фантазией, слогом и может хорошо писать на русском языке. Картина представляет собой антиутопию.

«Я люблю писать, я люблю читать, и я люблю фантазировать. «Человек второго пола» — это моя первая книга. Это не биография, это не мемуары. Никак не думайте, я еще не настолько сошла с ума. Это мой мой мир фантазий. Книгу написала много лет назад, но меня очень сильно пугает, что она очень актуальна на сегодняшний день. Надеюсь, то, что там написано, не произойдет в реальности, и я не накаркаю», — поделилась блогерша.

Айза также рассказала, что именно книги ее спасали в самые сложные моменты жизни. Тогда она много читала. Мир фантазий помогал ей отвлечься от реальности и справиться с трудностями. Сейчас она продолжает читать.

«Книги были всегда рядом. Книги не никогда не предавали. В книгах я могла путешествовать, фантазировать, влюбляться и быть свободной», — рассказала Айза.

Ранее Айза рассказала, почему изменяла Гуфу.

 
