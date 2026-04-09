Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД обсудили развитие событий в регионе и мире. Других подробностей внешнеполитическое ведомство Ирана не приводит.

До этого в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана, а также об отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

