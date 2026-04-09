Психиатр объяснил, как можно вылечить лудоманию

Психиатр Шуров: зависимость от азартных игр нельзя вылечить без помощи врача

Лудоманию (зависимость от азартных игр) крайне сложно побороть самостоятельно. Для этого чтобы справиться с этой проблемой, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Об этом НСН рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, если лудоман признает, что у него появилась зависимость, он может начать ходить на групповую терапию. При этом посещать занятия с психотерапевтом самостоятельно будет крайне тяжело.

Психиатр предупредил, что особенно трудно избавиться от лудомании тем, кто уже столкнулся с серьезными последствиями. В таком случае необходима системная работа.

«Человек пробует отказаться от своей зависимости, пробует, если не получается, то идет к специалисту. Я знаю только такой путь. Многие пробуют, бросают каждый год», — подчеркнул эксперт.

До этого стало известно, что Минздрав России намерен включить «патологическое влечение к азартным играм» в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов.

