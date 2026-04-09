Эколог предупредил об опасности выброса пальмового масла на побережье Краснодарского края

Выбросы пальмового масла на пляжи в Темрюкском районе Краснодарского края свидетельствуют о нарушении водной экосистемы, вредящей морским жителям. Об этом в разговоре с НСН предупредил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Специалист подчеркнул, что пальмовое масло является органическим продуктом, образующим пленку на воде и ограничивающим структуру кислорода на глубине. Такие выбросы могут привести к заморам морских обитателей.

«По аналогии с нефтью мы понимаем, какие негативные воздействия на экосистему оказывает масло. С другой стороны, у ученых нет сведений, как именно пальмовое масло влияет на разные элементы экосистемы. Как минимум, купаться в пальмовом масле я бы не советовал», — отметил эколог.

Он сравнил выбросы пальмового масла с выбросами мазута. По словам эксперта, масло более легкое, поэтому собирать его окажется сложнее. При этом часть его уже успела раствориться в воде.

До этого СМИ сообщили, что волонтеры обнаружили выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе. В середине февраля добровольцы, очищающие пляжи в этом районе от мазута, уже рассказывали о выбросах пальмового масла. Тогда сгустки были найдены в поселке Волна.

6 апреля одна из волонтеров сообщила, что масло продолжает выбрасывать на берег «в геометрической прогрессии».

Ранее в Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы.