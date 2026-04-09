Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Эколог предупредил об опасности выброса пальмового масла на побережье Краснодарского края

Эколог Пешков: выбросы пальмового масла указывают на нарушение экосистемы
Art_Volkusha/Shutterstock/FOTODOM

Выбросы пальмового масла на пляжи в Темрюкском районе Краснодарского края свидетельствуют о нарушении водной экосистемы, вредящей морским жителям. Об этом в разговоре с НСН предупредил заслуженный эколог России Андрей Пешков.

Специалист подчеркнул, что пальмовое масло является органическим продуктом, образующим пленку на воде и ограничивающим структуру кислорода на глубине. Такие выбросы могут привести к заморам морских обитателей.

«По аналогии с нефтью мы понимаем, какие негативные воздействия на экосистему оказывает масло. С другой стороны, у ученых нет сведений, как именно пальмовое масло влияет на разные элементы экосистемы. Как минимум, купаться в пальмовом масле я бы не советовал», — отметил эколог.

Он сравнил выбросы пальмового масла с выбросами мазута. По словам эксперта, масло более легкое, поэтому собирать его окажется сложнее. При этом часть его уже успела раствориться в воде.

До этого СМИ сообщили, что волонтеры обнаружили выбросы пальмового масла на пляжах в Темрюкском районе. В середине февраля добровольцы, очищающие пляжи в этом районе от мазута, уже рассказывали о выбросах пальмового масла. Тогда сгустки были найдены в поселке Волна.

6 апреля одна из волонтеров сообщила, что масло продолжает выбрасывать на берег «в геометрической прогрессии».

Ранее в Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!