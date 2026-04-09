Двое поляков напали с мачете на украинцев

«Страна.ua»: в Польше из-за ксенофобии украинцев порезали мачете
В Польше двое местных жителей напали с мачете на украинцев из-за их национальной принадлежности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, инцидент произошел еще в феврале: двое поляков по фамилиям Матеуш и Себастьян подошли к дому, где проживали украинцы Василий и Иван. Когда мужчины вышли на улицу, на них напали и начали избивать — им порезали мачете пальцы и руки.

Уточняется, что один из нападающих, Матеуш, был задержан. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ноябре прошлого года польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции написало, что количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%. С 1 января по 31 июля 2025 года было зафиксировано 543 подобных преступления, что на 159 больше, чем за аналогичный период 2024 года (384 случая). Таким образом, показатель вырос на 41%.

Наибольшее число правонарушений приходилось на угрозу совершением преступления по отношению к человеку (ст. 190 п.1 УК Польши) — с января по июль зарегистрировано 322 таких случая. Для сравнения, за весь 2022 год таких преступлений было 317, в 2023 году — 359, а в 2024 году их число выросло до 479.

Ранее социолог рассказал о возможном конфликте между поляками и украинцами.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!