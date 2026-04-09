Роспотребнадзор начал эпидрасследование острой кишечной инфекции в Муроме

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Владимирской области.

«В связи с регистрацией острых кишечных инфекций среди жителей округа Муром Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области незамедлительно организован полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

Там отметили, что специалисты ведомства организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. В настоящий момент проводится анализ материала от заболевших, врачи наблюдают за контактными лицами в очагах инфекции.

До этого глава города Урень Сергей Бабинцев сообщил о том, что более полусотни жителей муниципального округа пострадали от кишечной инфекции, возбудитель которой предположительно распространялся с водопроводной водой. По его словам, первые пациенты с «какой-то непонятной кишечной инфекцией» обратились в Уренскую ЦРБ вечером в воскресенье. К вечеру вторника число заболевших достигло 54 человек, пятеро госпитализированы, четверо из них — дети.

