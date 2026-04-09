Финляндия запросила у Еврокомиссии €35 млн на борьбу с дронами

Финляндия запросила у Европейской комиссии €35 млн на защиту от дронов. Такое решение принял комитет по экономической политике, сообщает министерство внутренних дел страны.

На эти деньги пограничная охрана намерена приобрести оборудование для обнаружения и подавления дронов. Основная часть закупок намечена на период с 2027 по 2029 год. Финансирование Европейского союза покроет 90% расходов.

В министерстве отметили, что внедрение этих систем позволит стране значительно улучшить способность контролировать дроны на восточной границе и в Финском заливе. Средства запрашиваются в рамках европейской программы поддержки пограничной безопасности и визовой политики.

Ранее сообщалось, что финских военных научат отражать атаки беспилотников ВСУ.

 
