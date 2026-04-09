Экс-врио мэра Нововоронежа арестован за особо крупную взятку от бизнесмена

В Воронежской области арестован обвиняемый во взяточничестве бывший первый замглавы одного из муниципальных районов, сообщило региональное СУ СК в своем Telegram-канале. По словам собеседников РИА Новости в силовых структурах, под стражу взят врио мэра Нововоронежа Юрий Черенков, назначенный на этот пост всего неделю назад.

В Следкоме уточнили, что арестованному до 6 июня экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки или от 2 до 4 млн рублей.

Ранее в воронежском СУ СКР сообщали, что материалы дела в отношении чиновника собирало региональное управление ФСБ. По его данным, в апреле 2024 года обвиняемый получил от бизнесмена взятку в размере 160 тысяч рублей, пообещав взамен общее покровительство и содействие в получении муниципальных контрактов на стройконтроль.

По словам источников в силовых структурах, обвиняемый — это врио главы Нововоронежа Юрий Черенков, повышенный до этой должности всего неделю назад. После задержания он был уволен.

