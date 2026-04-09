Sohu: в Китае беременная женщина узнала, что муж изменял ей с 20 женщинами

Беременная китаянка узнала, что муж изменял ей с 20 женщинами, пишет Sohu.

Как рассказала женщина, после неудачного первого брака она познакомилась со своим нынешним мужем на свидании вслепую в 2020 году. Спустя год супруги решили завести общего ребенка с помощью ЭКО.

По словам китаянки, ради беременности ей пришлось пройти тяжелое лечение и сделать более 500 инъекций в живот. На процедуру и лечение семья потратила сотни тысяч юаней.

Однако во время беременности женщина столкнулась с новым ударом. Неизвестная добавила ее в друзья в соцсетях и отправила интимные фотографии и видео с участием ее мужа с 20 разными женщинами.

Позже, как утверждает китаянка, ребёнка забрали родственники супруга по дороге домой из школы. С тех пор, по ее словам, она не видела сына уже более трех месяцев.

Сейчас женщина просит общественность и соответствующие органы помочь ей вернуть ребенка и разобраться в ситуации.

