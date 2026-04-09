Тренер клуба АПЛ предсказал «Спартаку» победу в Кубке России

Экс-тренер «Спартака» Эмери верит, что команда завоют трофей с Карседо

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил шансы «Спартака» на завоевание трофея под руководством тренера Хуана Карлоса Карседо. Его слова приводит Sport24.

«Он потрясающий тренер. Он добьется успеха на 100%», — сказал Эмери.

В январе «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери.

8 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова.

