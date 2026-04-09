Трамп заявил о публикациях в СМИ «выдуманного плана» по переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times и телеканал CNN в публикации «выдуманного мирного плана» с Ираном. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Газета-банкрот The New York Times и фейковые новости CNN сообщили о полностью выдуманном мирном плане из 10 пунктов по переговорам с Ираном, целью которого была дискредитация людей, участвующих в мирном процессе» — написал он.

По его словам, все эти пункты были «фальшивкой и мистификацией».

6 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран отверг предложение США из 15 пунктов об установлении двухнедельного перемирия. Вместо него власти республики передали Вашингтону свой план по окончанию войны из 10 разделов. Трамп назвал документ «существенным», но «недостаточно хорошим», а позднее пообещал Ирану «обрушить ад» и «уничтожить цивилизацию» в случае, если Тегеран не пойдет на сделку.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о начале двухнедельного перемирия с Ираном. Он также заявил, что американская армия будет находиться у границ Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью исполнено.

В марте российский президент Владимир Путин предложил американскому лидеру вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Ирану встретил сопротивление со стороны нефтяной промышленности.

 
