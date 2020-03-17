Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные арбитражем документы.

Согласно бумагам, арбитраж не наделен юрисдикцией в разбирательстве по существу в той части, где «в обязательном порядке требуется решение... по суверенитету одной из сторон над Крымом».

Исходя из этого, суд не может вынести решение по любому, основанному на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом требованию украинской стороны.

Арбитраж предложит Киеву предоставить до 20 ноября отредактированную версию своих требований. Затем Москва сможет подготовить ответ до 20 августа 2021 года.

Арбитражное производство было инициировано украинской стороной в 2016 году. Киев обвинив Москву в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву», потребовал подтвердить права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и обязать РФ выплатить компенсацию. В 2018 году украинские дипломаты также заявили, что российская сторона якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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