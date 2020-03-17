Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Уточняется, что они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Речь идет об обязательном пребывании в больнице на протяжении 14 дней.

Кроме того, Ракова призвала жителей Москвы ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности окружающих.

Она подчеркнула, что в сложившейся ситуации пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого заподозрено наличие коронавируса, и тех, у кого имеются симптомы ОРВИ.

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