Число заразившихся коронавирусом в США увеличилось до 4287
В США зарегистрировано 4287 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает сайт университета Джонса Хопкинса, который занимается подсчетами на основе федеральных и местных данных.
По его сведениям, 74 человека стали жертвами коронавирусной инфекции в США.
Как стало известно, 17 инфицированных излечились от болезни.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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