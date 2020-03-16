Мишустин: в ближайшее время будет запущена горячая линия по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время в стране появится система онлайн-оповещения россиян о ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он добавил, что будет запущена «Горячая линия», на которую смогут звонить жители страны и сообщать о случаях с инфекцией.

Ранее глава правительства также заявил, что самолично возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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