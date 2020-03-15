Казахстан на месяц ввел режим ЧС из-за коронавируса
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в республике из-за коронавируса, пишет пресс-служба лидера.
Режим вводится до 15 апреля.
На период его действия закрываются детские сады, торговые центры, театры и выставки. Также запрещены любые массовые мероприятия, включая семейные торжества. Пересекать границу любыми видами транспорта разрешается только дипработникам.
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