В Москве в субботу ожидается до -2°С

В Москве в субботу, 14 марта, ожидается до -2°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха днем установится в диапазоне от 0°C до -2°C. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. Местами возможны метель и гололедица. Ветер будет северо-западным, северным, его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 17м/с.

Ночью температура опустится до -7°C — -9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер изменит направление на западное, его скорость сохранится без порывов.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 752 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.