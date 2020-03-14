В Москве в субботу ожидается до -2°С
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В Москве в субботу, 14 марта, ожидается до -2°С, следует из данных Гидрометцентра.
Днем температура воздуха днем установится в диапазоне от 0°C до -2°C. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. Местами возможны метель и гололедица. Ветер будет северо-западным, северным, его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 17м/с.
Ночью температура опустится до -7°C — -9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер изменит направление на западное, его скорость сохранится без порывов.
Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 752 мм.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.