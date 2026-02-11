«Бог Кузя» снова начал проповедовать

Андрей Попов, известный как «бог Кузя», вновь начал проводить религиозные собрания после освобождения из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, Попов еженедельно проводит закрытые богослужения для приближенных. Его сторонники, как утверждается, распространяют информацию о «святом старце», который якобы исцеляет болезни, и вовлекают новых людей через религиозные мероприятия.

Как пишет Baza, адептам предлагают «исповеди» и молитвы за пожертвования в несколько тысяч рублей.

Андрей Попов получил широкую известность в 2015 году после возбуждения уголовного дела о создании секты. Попов называл себя духовным наставником и, по данным СМИ, позиционировал себя как носителя особой миссии. Его деятельность активно велась через религиозные собрания и участие последователей в православных ярмарках.

Правоохранители обратили на Попова внимание после жалобы бывшего участника его движения, который заявил о побоях. Во время обысков дома у «бога Кузи» нашли горы наличных — около 240 млн рублей, а также печати религиозных организаций и запрещенные материалы.

Позднее, в рамках нового расследования, у Попова изъяли более 43 млн рублей и свыше $100 тыс. В 2018 году его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако вышел на свободу спустя год с учетом зачета времени, проведенного в СИЗО.

