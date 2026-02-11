Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Бог Кузя» снова начал проповедовать

Baza: «Бог Кузя» возобновил религиозные собрания после возвращения из колонии
Telegram-канал «Baza»

Андрей Попов, известный как «бог Кузя», вновь начал проводить религиозные собрания после освобождения из колонии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, Попов еженедельно проводит закрытые богослужения для приближенных. Его сторонники, как утверждается, распространяют информацию о «святом старце», который якобы исцеляет болезни, и вовлекают новых людей через религиозные мероприятия.

Как пишет Baza, адептам предлагают «исповеди» и молитвы за пожертвования в несколько тысяч рублей.

Андрей Попов получил широкую известность в 2015 году после возбуждения уголовного дела о создании секты. Попов называл себя духовным наставником и, по данным СМИ, позиционировал себя как носителя особой миссии. Его деятельность активно велась через религиозные собрания и участие последователей в православных ярмарках.

Правоохранители обратили на Попова внимание после жалобы бывшего участника его движения, который заявил о побоях. Во время обысков дома у «бога Кузи» нашли горы наличных — около 240 млн рублей, а также печати религиозных организаций и запрещенные материалы.

Позднее, в рамках нового расследования, у Попова изъяли более 43 млн рублей и свыше $100 тыс. В 2018 году его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, однако вышел на свободу спустя год с учетом зачета времени, проведенного в СИЗО.

Ранее кураторов молившейся за Зеленского секты уволили из вузов в Петербурге.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!