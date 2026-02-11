Размер шрифта
Амурчанин облил знакомого жидкостью для розжига и толкнул в костер

В Амурской области мужчина сжег знакомого и получил 17 лет колонии
Пресс-служба судов Амурской области

Житель Амурской области поссорился с приятелем во время застолья, облил его горбящей жидкостью и толкнул в костер, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в августе 2025 года в селе Актай Шимановского района. Компания мужчин распивала спиртные напитки во дворе дома. Во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый схватил бутылку с жидкостью для розжига, облил ею оппонента и толкнул его в горящий костер.

Одежда и тело пострадавшего мгновенно вспыхнули, очевидцы сбили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавший получил обширные ожоги, спасти его не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигурант заявил, что хотел только напугать приятеля, но не рассчитал свои силы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее пьяный житель Кубани избил знакомого, облил его бензином и поджег.
 
