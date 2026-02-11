«Элемент переговоров»: в Госдуме заявили о возможном спасении Telegram в России

В течение нескольких дней Telegram работал со сбоями, после чего Роскомнадзор подтвердил планы о блокировке мессенджера. Замедление его работы – это элемент переговоров России с командой Павла Дурова, который при желании может оперативно решить все проблемы, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов. Если же создатель ресурса не пойдет на выдвинутые Москвой условия, то он и его команда станут пиратами и нанесут себе большой ущерб, заявил он в беседе с 360.ru.

По мнению депутата, зарегистрировать юрлицо в РФ Дуров может буквально за 3-4 дня, далее также оперативно он может передать права российскому сегменту мессенджера. Вопрос хранения персональных данных тоже не потребует много времени, поэтому блокировку мессенджера можно предотвратить по желанию команды Дурова, заявил Свинцов.

«Я считаю, что все ограничения могут быть сняты. Но для этого, конечно, нужно пойти на определенные решения: в первую очередь показать всему миру, что Дуров принимает действующее российское законодательство», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия в этом плане действует куда миролюбивее, чем Франция, которая просто арестовала предпринимателя. Ограничения, которые начинает вводить РКН, это не более, чем «элемент переговоров», заверил депутат.

Если же договоренности не будут достигнуты и Telegram все-таки будет полностью заблокирован на территории РФ, то это нанесет огромный ущерб мессенджеру, в том числе подорвёт его репутацию, а Дуров и его команда превратятся в пиратов, заявил Свинцов. По его мнению, аналогичная судьба ожидает ресурс и в других странах, поэтому бизнесмену следует согласиться на сотрудничество с ними.

Депутат отметил, что Россия выдвигает к владельцам Telegram вполне обоснованные требования, которые не являются чем-то уникальным и давно прописаны в правилах работы соцсетей на территории страны.

Напомним, российские пользователи Telegram сообщили о серьезном сбое в работе мессенджера, только за 10 февраля поступило порядка 10 тыс. жалоб. РКН подтвердил ограничения работы сервиса из-за нарушений российских законов. Что о возможной блокировке говорят депутаты и чего от мессенджера требует РКН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в замедлении Telegram увидели угрозу безопасности жителей приграничья.