В РФ предложили проработать инструмент защиты инвестиций на случай ухода автопроизводителей

В России необходимо проработать дополнительный инструмент защиты инвестиций бизнеса на случай ухода иностранных автопроизводителей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Сейчас мы делаем упор на увеличение предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей», — сказал глава Минпромторга.

Автомобильные марки, продающие менее 5 тыс. автомобилей в год, вынуждены будут уйти с российского авторынка в 2026 году из-за убытков, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Среди таких брендов — несколько автокомпаний, которые стремительно теряют дилеров, практически исчерпали запасы машин и находятся в группе риска. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году.