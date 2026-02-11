Размер шрифта
В РФ предложили проработать инструмент защиты инвестиций на случай ухода автопроизводителей

Алиханов: нужен инструмент защиты инвестиций на случай ухода автопроизводителей
В России необходимо проработать дополнительный инструмент защиты инвестиций бизнеса на случай ухода иностранных автопроизводителей. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Сейчас мы делаем упор на увеличение предложения новых моделей, как отечественных марок, так и локализованных иностранных производителей», — сказал глава Минпромторга.

Автомобильные марки, продающие менее 5 тыс. автомобилей в год, вынуждены будут уйти с российского авторынка в 2026 году из-за убытков, рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Среди таких брендов — несколько автокомпаний, которые стремительно теряют дилеров, практически исчерпали запасы машин и находятся в группе риска. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году.
 
