Отец и сын использовали рабский труд, добывая золото в Амурской области

В Приамурье отец и сын держали мужчину в рабстве, заставляя работать по 18 часов
В Приамурье отец и сын получили сроки за использование рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Амурской области.

Зейский районный суд вынес приговор 72-летнему местному жителю и его 36-летнему сыну, признав их виновными по нескольким статьям УК РФ.

В мае 2025 года родственники занимались золотодобычей в Зейском муниципальном округе, нанимая случайных рабочих. Среди них был 46-летний повар, у которого возник конфликт с одним из работодателей, завершившийся жестоким избиением. 72-летний мужчина нанес множественные удары руками по голове жертвы, причинив двусторонний перелом челюсти.

Пострадавший решил добраться пешком до поселка, но отец с сыном догнали его на машине, пригрозили расправой, избили и силой затащили обратно, отобрав документы. Четыре дня он работал по 18 часов: готовил, мыл, убирал, таскал воду и топил баню, пока «работодатели» угрожали посадить его на цепь. Затем мужчину избил младший из обвиняемых. Ночью потерпевший сбежал и обратился за помощью.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), похищение человека группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также за использование рабского труда человека, с применением насилия (пп. «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) они получили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Их автомобиль был конфискован в доход государства.

Ранее 13-летнюю девочку похитили и три недели держали как секс-рабыню.
 
