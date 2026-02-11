Богомолов попросил снять его с поста ректора Школы-студии МХАТ

ТАСС: Константин Богомолов обратился к Минкульту с просьбой об отставке из МХАТ

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от временного исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что Константина Богомолова назначили на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ, стало известно 23 января. Новость сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Telegram-канале.

Позднее эта информация вызвала широкий общественный резонанс: ряд публичных деятелей поддержали Богомолова, а другие раскритиковали решение Минкульта.

26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры Любимовой с требованием снять Богомолова с должности. Они заявили, что ректором должен быть тот, кто воспитывался и обучался в Школе-студии.

Выпускники МХАТа попросили рассмотреть на должность кандидатуры режиссеров, чей творческий путь напрямую связан с высшим учебным заведением, а также не противоречит этическим принципам основателей школы художественного театра.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

