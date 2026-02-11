Размер шрифта
Российский морской катер продемонстрировали на выставке в Эр-Рияде

ТАСС: катером R-SAVER-1 можно управлять с любого расстояния
Ростех

Российский морской катер R-SAVER-1, предназначенный для поиска и спасения людей, получил возможность спутниковой навигации без ограничения расстояния. Об этом в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сообщил ТАСС официальный представитель компании-разработчика.

Катер оснащен двумя двигателями, которые позволяют развивать скорость до 55 узлов на расстоянии до 350 морских миль. Также аппарат оборудован глобальной навигационной спутниковой системой, дальность связи с которой не ограничена.

Как отметил собеседник агентства, R-SAVER-1 также поможет в экологическом мониторинге акваторий, обследовании судов и других объектов, терпящих бедствие на море. Кроме того, он способен ретранслировать данные, доставлять грузы в труднодоступные районы в любое время суток и при определенных температурах — от -2°C до +55°C.

Модель катера была впервые продемонстрирована на выставке в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, которая проходит с 8 по 12 февраля.

Ранее на этой выставке «Ростех» планировал представить новую реактивную систему залпового огня «Сарма».
 
