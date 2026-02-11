Размер шрифта
Шестеро детей отравились в детском саду в Перми

СК возбудил дело после отравления детей в одном из детских садов Перми
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело после того, как шестерых воспитанников одного из детских садов Перми госпитализировали с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

По информации следствия, среди воспитанников детсада в Орджоникидзевском районе Перми зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции. Дети почувствовали недомогание, шесть воспитанников были госпитализированы с симптомами заболевания, отметили в СК.

Как уточнил источник RT в правоохранительных органах, состояние госпитализированных детей стабильное, у двоих обнаружен сальмонеллез. По информации журналистов, предварительно, источником заражения была пища — скорее всего, не соблюдались санитарные нормы при приготовлении. Садик закрыли на карантин, сообщает RT.

В следкоме добавили, что настоящее время следователи осматривают место происшествия, также были назначены все необходимые экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинская, устанавливаются причины случившегося.

По факту отравления детей было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших отравление людей.

Ранее в Воронеже дети подхватили кишечную палочку в детском саду.
 
