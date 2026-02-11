В замедлении Telegram увидели угрозу безопасности жителей приграничья

Ситуация с замедлением Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов Белгородской области — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещений. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, замедление мессенджера может повлиять на донесение оперативной информации в случае, если обстановка в прифронтовом регионе будет ухудшаться.

В подобной ситуации Гладков призвал жителей Белгородской области зарегистрироваться в мессенджере Мах.

Пользователи Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе сервиса с 9 февраля: сообщалось о медленной отправке сообщений и проблемах с загрузкой фото- и видеоконтента.

Днем 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее в Госдуме раскритиковали блокировки мессенджеров.