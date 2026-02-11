Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В замедлении Telegram увидели угрозу безопасности жителей приграничья

Гладков: замедление Telegram может повлиять на жителей приграничья

Ситуация с замедлением Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничных регионов Белгородской области — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещений. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, замедление мессенджера может повлиять на донесение оперативной информации в случае, если обстановка в прифронтовом регионе будет ухудшаться.

В подобной ситуации Гладков призвал жителей Белгородской области зарегистрироваться в мессенджере Мах.

Пользователи Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе сервиса с 9 февраля: сообщалось о медленной отправке сообщений и проблемах с загрузкой фото- и видеоконтента.

Днем 10 февраля Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в Telegram, заявив, что они связаны с нарушениями российских законов, и сообщил о намерении продолжить меры в отношении платформы, если компания не пойдет навстречу регулятору. В ведомстве уточнили, что сервис не блокируется полностью, однако ограничения будут усилены, если Telegram не разместит серверы в стране и не начнет исполнять требования российского законодательства.

Ранее в Госдуме раскритиковали блокировки мессенджеров.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!