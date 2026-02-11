Сбер выплатит 111 млн рублей выдающимся ученым

Сбер начал прием заявок на пятый сезон Научной премии. Лауреатов определят в шести номинациях, общий призовой фонд премии в этом году составит 111 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

В номинациях «Физический мир» (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки), «Науки о жизни» (биология, медицина, сельскохозяйственные науки) и «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика, искусственный интеллект) каждый победитель получит 30 млн рублей.

В них будут отмечены работающие в России исследователи — за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий.

Для молодых ученых — до 35 лет включительно — предусмотрены три номинации «AI в науке», оно соответствуют направлениям основных номинаций премии. Подать на них заявки могут коллективы до трех человек, добившиеся выдающихся научных результатов с применением искусственного интеллекта за последние пять лет. Размер вознаграждения лауреатов увеличен до 7 млн рублей.

Ключевое нововведение премии в этом году — введение в номинациях «AI возможности самовыдвижения. Соискатели могут сделать это до 30 апреля 2026 года включительно.

Кандидатами на основные номинации могут стать официально приглашенные Сбером научные и образовательные организации, а также российские и международные ученые, технологические компании и институты развития.

Заявки оцениваются в несколько этапов, предусмотрены независимая экспертиза и предметный отбор учеными советами, состоящими из ключевых профильных исследователей.

Итоговое решение принимает комитет под совместным председательством председателя правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий Александра Кулешова.

«Поддержка фундаментальной науки — стратегически важная инвестиция в будущее России. Без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить ученым условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке», — подчеркнул Греф.

Кулешов, в свою очередь, отметил, что сегодня особенно важно поддерживать исследования, способные задать долгую траекторию развития науки и технологий в стране и обеспечить преемственность между поколениями исследователей.

Лауреаты пятого сезона премии Сбера будут награждены в Москве в конце года.