Суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатры за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал на несколько миллионов «Кинопоиск», «Иви» и Wink

Таганский районный суд Москвы 10 февраля признал виновными сразу несколько онлайн-сервисов за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и назначил им миллионные штрафы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы.

Суд привлек к административной ответственности «Кинопоиск» и «Иви.ру». Компании признаны виновными по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ. «Кинопоиску» назначен штраф в размере 3,5 млн рублей, «Иви» — 3 млн рублей.

Кроме того, постановлением того же суда виновным признана компания «Рестим Медиа», которая является правообладателем видеосервиса Wink. Компании назначили административный штраф в размере 3 млн рублей по той же статье.

Отдельными решениями к административной ответственности привлекли телевещательные онлайн-сервисы «24 часа ТВ» и «А Сериал». Им назначили штрафы в размере 2 млн и 3,5 млн рублей соответственно.

До этого в столице оштрафовали главного редактора телеканала «Настоящее страшное телевидение» (НСТ) Алексея Берната за демонстрацию движения ЛГБТ среди молодежи.

Ранее россиянам напомнили об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков с марта.