В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР

Климов: Россия и КНДР продолжают работу над соглашением о взаимных поездках
Виталий Аньков/РИА Новости

Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) продолжают совместную работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается», — сказал дипломат.

В декабре 2024 года Климов заявил, что российская сторона придает большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в частности, на консульском направлении. Позднее он сообщал, что проект обновленного соглашения с КНДР о взаимных поездках требует дополнительной проработки.

В разделе двусторонних договоров на сайте МИД России доступно соответствующее соглашение между правительствами РФ и КНДР, которое было подписано в 1997 году. В документе, продолжающем действовать в настоящее время, указан пункт о взаимных поездках граждан.

Ранее русский язык стал обязательным для школьников КНДР.
 
