Около 20 тысяч жителей Коврова вторые сутки сидят без отопления и горячей воды

Приблизительно 20 тысяч жителей Коврова — второго по величине города Владимирской области — вторые сутки остаются без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Обслуживающий теплосети «Владимиртеплогаз» накануне заявил о прорыве трубы и обещал к вечеру завершить ремонтные работы. Однако сегодня утром в компании признали, что подача тепла в жилые дома задерживается, поскольку ночью «после заполнения системы и увеличения давления на подающем трубопроводе на выходе из котельной возник свищ».

За двое суток без отопления температура в квартирах опустилась до 15 градусов, а ученики некоторых школ вынуждены сидеть в классах в верхней одежде. Администрация города сократила уроки в пяти школах — №8, №21, №22, №23, №25 — до получаса, в детсадах подключены обогреватели, пишут «Ковровские вести».

В мае 2025 года на той же котельной произошел взрыв газовоздушной смеси при запуске котла, напоминает издание «ПроВладимир».

Владимирская область вошла в число регионов, жители которых пожаловались на резкий рост стоимости ЖКУ, двойные тарифы за отопление и перерасчет платежей за декабрь по новым ставкам.

Ранее врач предупредил о болезни, вызываемой центральным отоплением.