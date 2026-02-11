Размер шрифта
Вэнс покинул Азербайджан

Правительственные самолеты США вылетели из Баку после визита Вэнса в Азербайджан
Eduardo Munoz/Reuters

Правительственные самолеты США покинули Баку после визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

Отмечается, что два самолета Boeing C-32A с позывными SAM915 и AF2 вылетели из международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

10 февраля Азербайджан и США подписали хартию стратегического партнерства. Документ скрепили подписями президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Накануне Вэнс также заявил, что Вашингтон намерен поставить Баку новые катера для усиления защиты территориальных вод республики. Он также выразил надежду на то, что расширение экономических связей Вашингтона и Баку поможет закрепить мирное соглашение с Арменией.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Баку и Вашингтон договорились развивать транспортные проекты «Средний коридор» и TRIPP.
 
