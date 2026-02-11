ЦБ предложил вариант решения конфликта банков и маркетплейсов

Центральный Банк России (ЦБ РФ) предложил способ разрешить спор банков и маркетплейсов из-за скидок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерину Лозгачеву.

По ее словам, регулятор предлагает перейти к «открытой модели» участия банков в дисконтных программах и установить единые универсальные условия, на основании которых все финансовые организации смогут размещать свои предложения на цифровых платформах.

Лозгачева отметила, что Центробанк направил подробную механику на обсуждение в Минэкономразвития, а также в профильный комитет Госдумы. Представители крупнейших маркетплейсов в свою очередь сочли это предложение сбалансированным, но требующим обсуждения, уточнила она.

Лозгачева подчеркнула, что по-прежнему считает, что цены на площадках не должны зависеть от того, каким способом расплачивается покупатель. Представленная регулятором идея состоит в том, чтобы пользователь маркетплейсов видел единую цену товара, а во всплывающем окне — предложения от разных банков, пояснила экономист.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скидки маркетплейсов при оплате товаров «не совсем справедливой» формой конкурентной борьбы.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.