В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад

В пострадавшем от ударов беспилотников Волжском организовали ПВР

В городе Волжский Волгоградской области после атаки украинских беспилотников для жильцов поврежденного дома развернули пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщает городская администрация в официальном Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация, <...> был развернут пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

Экстренные службы оцепили придомовую территорию.

Из-за того, что детский сад № 48 «Ягодка» не работает, родителям предложили оставить детей в соседнем детском саду № 89. Все службы ликвидируют последствия и нормализуют обстановку в месте атаки БПЛА, уточнили в администрации.

Сегодня ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Над регионом, по информации Минобороны России, было сбито 49 вражеских БПЛА.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, в Волжском осколки сбитого дрона повредили квартиры в жилом доме на улице Карбышева. Кроме того, один из беспилотников упал на территорию детского сада «Ягодка».

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее на территории завода в Волгограде произошел пожар.