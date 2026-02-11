Размер шрифта
Гуменника вызвали на допинг-тест утром после проката на Играх

Гуменника вызвали на допинг-тест с утра после проката короткой программы на ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-тест ранним утром после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Спортсмен прошел допинг-тест в 7:00 по местному времени.

Накануне Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла, заняв 12-е место среди 29 участников.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, позднее время проведения связано с требованиями телетрансляций. Ранее генеральный директор Международного агентства допинг-тестирования Бенджамин Коэн сообщил, что фигуристов из России и Белоруссии, выступающих в нейтральном статусе, проверили 22 раза в течение шести месяцев перед Играми. Произвольную программу мужчины представят 13 февраля.

Ранее Елена Радионова заявила, что в произвольной программе у Гуменника все получится.
 
