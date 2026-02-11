В Красноярске воспитатель детсада получила срок за избиение детей

В Красноярске 47-летняя воспитательница детского сада получила 3,5 года колонии за жестокое обращение с воспитанниками, она била детей, пинала их и унижала. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Инциденты произошли в 2024 году в группе «Знайки». По версии следствия, женщина, раздражаясь из-за детских шалостей, применяла силу, она била детей руками и ногами по голове и ягодицам, хватала за уши, пинала и даже ударила одного ребенка ботинком. Также она запрещала им ходить в туалет в качестве наказания и удерживала в помещении.

О побоях дети рассказали родителям. На суде воспитательница вину не признала. Она была признана виновной в истязании, ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отсрочкой до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Педагог также лишена права работать с детьми в течение двух лет.

До этого воспитательницу обвинили в избиении детей в новосибирском детсаду.

Ранее в Челябинске завели дело на воспитательницу, угрожавшую заклеить ребенку рот скотчем.