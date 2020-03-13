Во Франции за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 800

Во Франции число заболевших коронавирусом за сутки достигло 3661, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

Веран сообщил, что в стране скончались 79 человек, это на 18 человек больше, чем вчера.

Министр отметил, что распространение вируса по стране ускоряется.

Ранее ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.

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