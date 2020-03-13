В Казахстане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Казахстане, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

По словам Биртанова, заразившиеся казахстанцы прибыли из Германии и в настоящее время находятся в Алма-Ате.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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