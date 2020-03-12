В Италии супруги, прожившие вместе 60 лет, умерли в один день от коронавируса

На севере Италии пожилые супруги, прожившие вместе 60 лет, умерли от коронавируса с разницей в два часа, пишет Mail.Online.

Их сын утверждает, что погибшие девять дней находились дома с высокой температурой без медицинской помощи. По его словам, когда родителей все-таки поместили в больницу, то врачи не оказывали им надлежащего внимания из-за переполненности медицинского учреждения. Мужчина сожалеет, что из-за карантина даже не смог обнять родителей перед смертью.

В Италии коронавирусом заразились уже 12 тысяч, умерли 827 человек. Страна объявила карантин, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения и места для развлечений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД рекомендует россиянам скорее возвращаться из Италии

— ВОЗ объявила пандемию коронавируса