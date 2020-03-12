МИД рекомендует россиянам скорее возвращаться из Италии

МИД России рекомендует россиянам, находящимся в Италии, скорее возвращаться домой и две недели находиться на карантине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации», — также добавила Захарова.

В Италии коронавирусом заразились уже 12 тысяч, умерли 827 человек. Страна объявила карантин, запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения и места для развлечений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4693 человека.

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